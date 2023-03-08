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Патриарх Кирилл призвал проповедующих в интернете священников помнить о главной миссии

Патриарх Кирилл напомнил священникам-блогерам, что их главная миссия — спасать души людей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал проповедующих в интернете священников помнить о своей главной миссии — помочь людям «обрести Христа как Спасителя». Если священнослужитель излагает в сети только свои мечтания, фантазии, домыслы, то лучше туда и вовсе не заходить. Об этом сообщается на сайте Русской Православной церкви.

«Пстырь, работающий в информационном пространстве, не забывал о своей главной цели — помочь человеку обрести Христа как Спасителя. Я уже говорил, что интернет-активность ни в коем случае не должна заслонять собой заботу о реальных прихожанах и подменять дело пастырского окормления; тем более опасно, если присутствие в Интернете вызывает у священника зависимость», — сказал патриарх.

Он напомнил, что священник должен в первую очередь помнить, что его призвание — это не интернет, а спасение человеческих душ.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл назвал отношения церкви и государства в современной России уникальными.

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