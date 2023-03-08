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В Минздраве сообщили о быстром распространении ожирения среди мужчин из РФ старше 40 лет

Минздрав: в России стало в четыре раза больше страдающих ожирением мужчин старше 40 лет

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Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что степень распространения ожирения среди российских мужчин за минувшие 40 лет выросла в четыре раза, среди женщин — в 1,5. Об этом информирует ТАСС.

«По данным ВОЗ, распространенность ожирения в России за последние 40 лет возросла в 4 раза среди мужчин и в 1,5 раза среди женщин», — разъяснила врач.

Она добавила, что, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), через семь лет, к 2030 году, число мужчин с диагнозом «ожирение» вырастет до как минимум 33%.

Мокрышева посоветовала «большим людям» наладить пищевые привычки, сконцентрироваться на «питании ради пользы, а не ради вкуса», больше двигаться и меньше нервничать.

Накануне стало известно, что российские ученые из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета создали препарат для замедления набора веса из женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Российском научном фонде, который поддержал исследование грантом.

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