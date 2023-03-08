Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша отказалась выдать России троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава отказала России в выдаче троих граждан, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП) России.

Речь идет о находящихся в международном розыске Александре Махницком, Василии Вознюке и Бислане Эскарханове.

Отмечается, что они являются фигурантами разных уголовных дел.

Один из них забил до смерти жителя Петербурга, жертвой другого стала 76-летняя пенсионерка из Подмосковья, а третий совершил разбойное нападение в Грозном.

В ГП отказ Польши выдать граждан говорит о том, что обвиняемых в преступлениях «радушно приняли в европейскую семью».

Накануне Россия объявила в розыск пятерых грузинских наемников, воевавших на стороне Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть