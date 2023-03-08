Польша отказалась выдать России троих обвиняемых в особо тяжких преступлениях

Варшава отказала России в выдаче троих граждан, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП) России.

Речь идет о находящихся в международном розыске Александре Махницком, Василии Вознюке и Бислане Эскарханове.

Отмечается, что они являются фигурантами разных уголовных дел.

Один из них забил до смерти жителя Петербурга, жертвой другого стала 76-летняя пенсионерка из Подмосковья, а третий совершил разбойное нападение в Грозном.

В ГП отказ Польши выдать граждан говорит о том, что обвиняемых в преступлениях «радушно приняли в европейскую семью».

Накануне Россия объявила в розыск пятерых грузинских наемников, воевавших на стороне Украины.