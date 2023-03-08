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Матвиенко: в России не будет опасных игр в гендеры

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России хорошо понимают глубинное значение деления людей на мужчин и женщин, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Международного женского дня, опубликованного в блоге на сайте СФ, пишет ТАСС.

Она указала на важность социальных ролей, вытекающих из этих различий.

По ее мнению, ключевая задача заключается в гармонизации отношений мужчин и женщин, а не в создании микста из мужчин и женщин.

«И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет», — заверила Матвиенко.

«Предоставим Западу проводить этот опасный эксперимент на самом себе», — заключила чиновница. По ее оценке, такого запроса в России нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — подчеркнул глава государства в видеопоздравлении. Он отметил, что в России 8 Марта всегда наполнено особым теплом и смыслом. В этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.

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