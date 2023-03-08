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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — подчеркнул глава государства в видеопоздравлении.

Он отметил, что в России 8 Марта всегда наполнено особым теплом и смыслом. В этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.

Путин также обратил внимание на то, что многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин. Кроме того, он указал на важность и ценность усилий, которые они прилагают для любви и создания уюта в семье.

Глава государства заявил, что огромное уважение вызывает ответственность женщин и их умение проявлять лучшие качества в разных профессиях.

«Дорогие женщины <…> хочу пожелать вам любви, взаимопонимания с теми, кто вам дорог, и, чтобы то душевное тепло <…> возвращалось к вам сторицей», — добавил Путин.

Накануне сообщалось, что женщин из новых регионов России поздравили с 8 Марта.

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