«Sputnik Грузия»: протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Протестующие против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси прорвали заграждения у центрального входа в парламент и входят во внутренний двор. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что пробившихся на территорию парламента разгоняют потоками воды.

Кроме того, по информации ТАСС, нового омбудсмена Грузии Левана Иоселаиани, назначенного на должность несколько часов назад, закидали яйцами.

Сегодня парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а накануне депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией — победу в схватке одержала действующая власть. Что происходит в Тбилиси, при чем здесь спецоперация на Украине и экс-президент Михаил Саакашвили — в материале «Газеты.Ru».