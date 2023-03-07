«Известия»: протестующие в Тбилиси начали бросать «коктейли Молотова» в полицейских

Протестующие на митинге против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси начали бросать в сотрудников полиции «коктейли Молотова». Об этом сообщает «Известия».

По информации «Sputnik Грузия», полицейские в ответ на такие действия протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули. Издание также уточняет, что, помимо бутылок с «коктейлями Молотова», манифестанты стали кидать в сотрудников правоохранительных органов камни.

Ранее часть митингующих попыталась подойти к служебному входу в парламент, но сотрудники полиции перекрыли вход и применили спецсредства.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих.

Также стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси и намерена обратиться к населению.