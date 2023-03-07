Духовой оркестр поздравил с 8 марта работниц районной больницы в Геническе

Духовой оркестр Херсонского областного дворца культуры, которым руководит министр культуры области Александр Кузьменко, поздравил с наступающим праздником работниц центральной районной больницы Геническа живой музыкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

Отмечается, что оркестр существует всего 2,5 месяца. Его музыканты были собраны из эвакуированных жителей Херсонской области, и на данный момент коллектив насчитывает 20 человек. В репертуаре духового оркестра уже сейчас можно услышать современные и танцевальные композиции.

«Всего в центральной районной больнице трудятся 150 женщин-врачей и 350 медсестер. Они такому выступлению были удивлены. Признаются, почувствовали праздничное настроение», — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что к поздравлениям присоединились министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев и министр культуры Александр Кузьменко.