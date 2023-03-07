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В соцсетях удивились, узнав, из чего делают паприку

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Shutterstock

Пользователи соцсетей удивились, узнав, из чего делают паприку, пишет LADBible. Люди были уверены, что специя имеет сложный рецепт, но ошибались.

Женщина, активно ведущая соцсети, опубликовала пост, в котором сообщила подписчиками о своем открытии. Она узнала, как делается паприка, и эта новость буквально ошеломила ее.

«Узнать, что паприка — это просто сушеный и измельченный красный сладкий перец, было действительно шокирующим», — написала женщина.

Публикация быстро стало вирусной, а участники обсуждения признались, что тоже не подозревали, что паприка делается настолько просто.

«Я почему-то думал, что есть паприковое дерево», — пишут пользователи.

Ранее медики выяснили, могут ли специи замедлить атрофию мышц у пожилых людей. В исследовании приняли участие 109 добровольцев пенсионного возраста.

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