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Опубликовано видео спасения туристок, сорвавшихся с горного перевала в Саянах

В сеть попало видео спасения двух туристок, сорвавшихся во время спуска с перевала Горных Духов в Бурятии, входящего в горную систему Восточный Саян. Видео опубликовал Telegram-канал »«112».

Две девушки из Санкт-Петербурга, Александра и Елена, были спасены сотрудниками МЧС, прибывшими на вертолете.

Пострадавшим 20 и 30 лет. Александра не получила серьезных травм, у другой девушки сломана левая ключица. Туристки двигались в составе туристической группы, — девять человек находятся на маршруте с 24 февраля, — которая теперь продолжит маршрут без них. Ожидается, что поход закончится 12 марта на базе Шумак.

Восточный Саян протягивается с северо-запада на юго-восток от правобережья Енисея до Байкала, его длина превышает 1000 км. В наивысшей точке высота Восточного Саяна составляет 3 491 метр. Вместе с Западным Саяном эта горная система образует Саянские горы.

Ранее сообщалось, что сноубордист из Воронежа спровоцировал сход лавины на горе Чегет в Приэльбрусье и погиб.

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