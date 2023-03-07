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Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись недалеко от Рима

Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись недалеко от Рима, оба пилота погибли, сообщает газета La Repubblica.

Катастрофа произошла в 20 километрах к северо-востоку от Рима. По информации издания, два самолета Siai Marchetti 208 ВВС Италии столкнулись во время военных учений.

Газета уточняет, что один самолет упал на близлежащую площадку, а другой — на припаркованный автомобиль. Всего в маневрах участвовали четыре воздушных судна, два других не пострадали.

На месте находятся сотрудники полиции и спасатели.

Премьер-министр Джорджия Мелони выразила соболезнование родным погибших летчиков и всему корпусу итальянских ВВС.

Ранее стало известно, что на базе в Японии боевой самолет F-15 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе Нютабару. Сообщалось, что истребитель готовился к вылету по тревоге.

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