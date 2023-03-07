«Катюши» сдали кровь для раненых участников СВО

Десятки девушек из движения дочерей офицеров «Катюша» сдали кровь для раненых участников СВО, сообщает пресс-служба организации.

Также девушки записали видеоролик, в котором прочитали «Письмо девушки-донора», написанное поэтессой Еленой Ширман в 1941 году.

«Мы предлагаем всем приближать ее вместе. Просим писать письма, записывать ролики, сдавать кровь, делать ещё сотни и тысячи маленьких дел, из которых сложится наше общее дело», — сказала участница движения «Катюша» Анастасия Андонова.

Ранее участницы движения «Катюша» исполнили песню и записали клип в честь Дня защитника Отечества.