В Астане мужчина залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть с него

В Астане мужчина забрался на колесо обозрения и попытался спрыгнуть с него, но перед этим сам позвонил в полицию, сообщает Telegram-канал «Astanovka98».

Вечером 6 марта жители Астаны наблюдали, как неизвестный карабкается на колесо обозрения по внутренней лестнице конструкции.

Сообщается, что перед этим мужчина самостоятельно позвонил в дежурную часть и сообщил полицейским, что он собирается спрыгнуть с аттракциона.

Экстренные службы отреагировали на звонок и сразу выехали на место. Но их помощь 36-летнему звонившему не потребовалась. В итоге он смог спуститься сам.

Известно, что этот гражданин уже несколько раз действовал подобным образом. Операторы экстренных служб не в первый раз получают эти тревожные звонки. В этом случае мужчину направили в центр психиатрического здоровья для обследования.

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