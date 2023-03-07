Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военкомат в Мурманске подожгли, когда его охрана самовольно ушла с поста

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

23 февраля полицейские, охранявшие территорию военкомата, ушли с поста. В это время неизвестный бросил коктейль Молотова в здание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Военкомат в Мурманске пострадал из-за февральского взрыва от коктейля Молотова и от халатности полицейских. Они покинули территорию и находились в отлучке больше часа. Неизвестный воспользовался ситуацией и бросил в здание бутылку с горящей смесью.

Капитан и старший лейтенант, которые должны были нести вахту на посту у военкомата, решили устроить себе несанкционированный перерыв.

В результате халатности полицейских из-за взрыва были повреждены две внешние части оконных рам.

Правоохранительные органы организовали в отношении ушедших с поста служащих проверку по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что в Мурманске неизвестный поджег здание военного комиссариата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть