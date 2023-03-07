Военкомат в Мурманске подожгли, когда его охрана самовольно ушла с поста

23 февраля полицейские, охранявшие территорию военкомата, ушли с поста. В это время неизвестный бросил коктейль Молотова в здание. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Военкомат в Мурманске пострадал из-за февральского взрыва от коктейля Молотова и от халатности полицейских. Они покинули территорию и находились в отлучке больше часа. Неизвестный воспользовался ситуацией и бросил в здание бутылку с горящей смесью.

Капитан и старший лейтенант, которые должны были нести вахту на посту у военкомата, решили устроить себе несанкционированный перерыв.

В результате халатности полицейских из-за взрыва были повреждены две внешние части оконных рам.

Правоохранительные органы организовали в отношении ушедших с поста служащих проверку по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что в Мурманске неизвестный поджег здание военного комиссариата.