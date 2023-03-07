В Перми бывшего депутата приговорили к 4 годам колонии из-за дебоша в баре

Ленинский районный суд города Пермь приговорил экс-депутата законодательного собрания региона Александра Телепнева за дебош, устроенный им в баре, к 4 годам заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, бывшего депутата признали виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Согласно решению суда, Телепневу предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Преступление, ставшее поводом приговора, совершено 30 апреля 2022 года. В тот день Телепнев отдыхал в баре «Наташа» и потом начал нападать на барную стойку, бросая посуду и мебель.

В результате данного инцидента пострадали работник и посетитель заведения.

Известно, что Телепнев свою вину признал частично. Он не отрицал совершения противоправных деяний, но не согласился с их квалификацией следствием. Потерпевшие уточнили, что фигурант расследования извинился перед ними, возместил ущерб.

Ранее московский суд приговорил депутата Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество.