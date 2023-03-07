Минобороны Сирии сообщило о приостановке работы аэропорта Алеппо после израильской атаки

Министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Al-Ikhbariya сообщил об атаке со стороны Израиля возле территории международного аэропорта Алеппо.

По данным оборонного министерства, удар по международному аэропорту был нанесен 7 марта в 02:07 (совпадает с мск) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии

«В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя», - говорится в заявлении ведомства.

В феврале газета Asharq Al-Awsat писала, что Иран может поставить Сирии ракеты класса «земля-воздух», которые используются в системах противовоздушной обороны для защиты от атак с самолетов и беспилотников. В статье отмечалось, что ракеты требуются Сирии, для усиления защиты страны от израильских авиаударов.