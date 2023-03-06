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Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства избиения 12-летнего мальчика в Сергиевом Посаде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства избиения 12-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа сообщалось, что женщина, а также ее 17-летний сын избили 12-летнего школьника. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области направлено ходатайство о передаче материалов проверки в производство следователей регионального СК России», — говорится в сообщении.

Напомним, видео, на котором женщина ребенка на детской горке в Сергиевом Посаде, появилось в сети 5 марта. На кадрах видно, как другие дети пытаются остановить женщину. В результате мальчик получил ушиб щечно-скуловой области лица, также врачи заподозрили у него перелом 11 грудного позвонка.

По словам одного из свидетелей случившегося, конфликт произошел после того, как сын россиянки стал ругаться матом на пострадавшего. В итоге пострадавший толкнул оппонента с горки, и подросток позвал на помощь свою мать.

Позже уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Газете.Ru», что ребенка не подтвердился перелом позвоночника, однако он получил другие травмы.

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