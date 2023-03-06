В Москве пенсионерка угрожала взорвать здание полиции из-за ее соседства с «наркоманами»

В Москве 73-летняя местная жительница пригрозила взорвать здание полиции, если правоохранители не разберутся с ее соседями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пенсионерка из Зюзино заподозрила жителей соседней квартиры в производстве наркотиков. С ее слов, в подъезде стоит «подозрительный химозный запах».

Россиянка неоднократно звонила в полицию и уговаривала сотрудников проверить соседей, однако подтвердить свое предположение она не могла. В очередной раз пенсионерка набрала «02» и заявила, что сама разберется со своими соседями, а после взорвет здание полиции, если правоохранители снова проигнорируют ее сообщение.

Сейчас женщина задержана и находится в отделении полиции.

Ранее стало известно, что в Уфе пожилые жительницы одной из многоэтажек подозревают своих соседей в производстве и употреблении наркотических веществ и проводят вооруженные «рейды».