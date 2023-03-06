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Эрдоган сообщил о 46 104 погибших в результате землетрясений в Турции

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции составило 46 104 человек. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.

После заседания кабинета министров Турции Эрдоган заявил, что землетрясения «привели к наибольшим человеческим жертвам, разрушениям и боли в истории республики».

«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека», — сказал турецкий лидер в своем обращении.

Агентство Anadolu сообщало, что в рамках расследования дела о рухнувших во время землетрясений зданиях были арестованы 247 человек. Их обвиняют в некачественном строительстве зданий, которое привело к полному разрушению построек. Кроме того, по информации СМИ, еще 198 подозреваемых будут арестованы в ближайшее время — санкция на это уже получена от ведомства.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.

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