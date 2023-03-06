Предприниматель Олег Тиньков заявил, что никогда не должен был попасть под санкции

Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он понимает, что в трудных ситуациях могут допускаться ошибки. Тиньков выразил надежду на то, что теперь их могут исправить.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

В своем заявлении бизнесмен утверждает, что согласен с решением Британского правительства ввести санкции против людей, которые поддерживают Кремль и способствуют проведению специальной военной операции России на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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