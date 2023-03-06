В немецкой авиакомпании объяснили двухчасовое пребывание в Москве джета из ФРГ

Представитель немецкой авиакомпании FAI rent-a-jet Георг Грубер заявил, что джет Bombardier Challenger 604 из ФРГ, который прилетел в московский аэропорт Внуково и через два часа улетел обратно в Германию, был санитарным бортом. Об этом сообщает РБК.

По его словам, рейс выполнял полет из Франкфурта в Москву в рамках миссии санитарной авиации.

Он подчеркнул, что санкционные меры не распространяются на данный вид перелетов.

Грубер добавил, что самолет не перевозил «ни одно из лиц, упомянутых в СМИ».

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет.

Самолет Bombardier Challenger 604, используемый для транспортировки больных, простоял в аэропорту 2 часа 21 минуту, а затем полетел в Нюрнберг.

До этого стало известно, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций.

По данным Cirium, спустя год после начала спецоперации на Украине российские перевозчики продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing – год назад их было 544.