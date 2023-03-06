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В парламент Японии внесли закон об одобрении однополых браков

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Eugene Hoshiko/AP

Депутаты парламента Японии из рядов Конституционно-демократической партии внесли в палату представителей законопроект о юридическом признании однополых браков. Об этом сообщает Kyodo.

Законопроект предполагает изменение положений Гражданского кодекса страны, определяющих брак как союз между партнерами разного пола.

Дискуссия об однополых браках в Японии усилилась после того, как премьер-министр Фумио Кисида уволил своего секретаря, публично заявившего о неприязни к ЛГБТ-парам. 1 марта политик призвал провести дальнейшие дискуссии по данному вопросу и воздержаться от поспешных шагов, поскольку легализация однополых браков может «сильно затрагивать жизнь людей».

Согласно опросу Kyodo, 60% японцев поддерживают легализацию однополых браков.

Ранее папа Римский Франциск I заявил, что «гомосексуальность — это не преступление».

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