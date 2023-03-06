Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада

close
100%
Mummyhotline/Twitter

В Сингапуре обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада, пишет Mothership. Животное проглотило две таблетки, после чего бросило упаковку на землю.

Как рассказала Хлоя, она решила отправиться в ботанический сад после встречи с психиатром. Женщина планировала почитать книгу в тени деревьев, но ее покой нарушила обезьяна. В какой-то момент животное напало на посетительницу и залезло в сумку, украв оттуда антидепрессанты. После этого примат убежал в кусты и спустя пару минут выкинул упаковку таблеток — там отсутствовало две капсулы.

Хлоя рассказала об инциденте сотрудникам ботанического сада, и те были удивлены. По словам работников, они никогда не сталкивались с агрессивным поведением обезьян, а уж тем более с их тягой к медикаментам.

«Это все казалось странным и невероятно забавным», — прокомментировала сама женщина.

Ранее венесуэлец стал первым человеком в мире, получившим татуировку от обезьяны.
.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть