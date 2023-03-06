В Сингапуре обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада, пишет Mothership. Животное проглотило две таблетки, после чего бросило упаковку на землю.

Как рассказала Хлоя, она решила отправиться в ботанический сад после встречи с психиатром. Женщина планировала почитать книгу в тени деревьев, но ее покой нарушила обезьяна. В какой-то момент животное напало на посетительницу и залезло в сумку, украв оттуда антидепрессанты. После этого примат убежал в кусты и спустя пару минут выкинул упаковку таблеток — там отсутствовало две капсулы.

Хлоя рассказала об инциденте сотрудникам ботанического сада, и те были удивлены. По словам работников, они никогда не сталкивались с агрессивным поведением обезьян, а уж тем более с их тягой к медикаментам.

«Это все казалось странным и невероятно забавным», — прокомментировала сама женщина.

Ранее венесуэлец стал первым человеком в мире, получившим татуировку от обезьяны.

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