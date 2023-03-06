Мужчина убил младшего брата из-за его замечания о том, что он не помогает их матери

В Астрахани мужчина убил своего младшего брата после сделанного им замечания. По мнению погибшего, осужденный много пил и не помогал их матери. Сообщение об этом появилось на сайте СУ СК России по региону.

В Трусовском районном суде города 39-летний местный житель был признан виновным в совершении убийства.

Установлено, что трагедия произошла в ночное время 10 сентября 2022 года. Тогда подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Хибинской улице.

Когда в квартиру вернулся его 30-летний брат, между мужчинами возник конфликт. Младший брат был недоволен тем, что старший постоянно пьет спиртное и не помогает их общей матери.

Осужденный не захотел выслушивать эти претензии и, начав драку, нанес близкому человеку один удар ножом в живот. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

Суд приговорил старшего брата к наказанию в виде девяти с половиной лет лишения свободы, которые тот проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области убил своего брата-близнеца за то, что он избил их мать.