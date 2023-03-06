Ми-8 совершил вынужденную посадку в Воронежской области

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал, отметили в пресс-службе.

Ранее самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом из Тюмени в Новый Уренгой, вынужденно вернулся обратно в тюменский аэропорт, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

Инцидент произошел утром 5 января. По предварительным данным, пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования.

Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Стало известно, что в Калининграде 46 пассажиров не пустили на рейс в Египет из-за неисправности самолета. Как уточнялось, командир воздушного лайнера Southwind принял решение сократить количество пассажиров из-за неисправности самолета.