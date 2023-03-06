Пожар в Оренбурге унес жизни 41-летней матери и ее 5-месячного сына

В Оренбурге при пожаре погибли женщина и ее ребенок. Они находились в своем доме, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Пожар в Промышленном районе города, унесший жизни двух человек, произошел ранним утром 6 марта.

В тот момент в частном доме, расположенном на Степной улице, находились 41-летняя хозяйка дома и ее 5-месячный сын. Их тела были обнаружены во время тушения возгорания.

Прибывшие на место следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ведомства, вскоре должно быть назначено проведение всех необходимых для установления причин пожара экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в частном доме были найдены тела 16-летней девушки и 26-летнего мужчины. Согласно предварительной версии, мужчина и девушка отравились угарным газом.