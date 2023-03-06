Законопроект о запрете видеосъемки на уроках в школах вызвал противоречия в профессиональном сообществе

Комитет Госдумы по просвещению начал работу над законопроектом, который запретит школьникам фотографировать и снимать видео на уроках. При этом нормативный акт вызвал противоречия как у депутатов, так и в профессиональном сообществе, передает «Ридус». Уточняется, что, с одной стороны, документ защитит педагогов от детских провокаций, снятых на камеру, но с другой, ограничит ученикам возможность фиксировать противоправные действия учителя.

«Конечно, мы всегда в первую очередь говорим о защите детей, это важная для нас задача. Но зачастую забываем, что бывают и случаи, когда педагог страдает от агрессии и издевательств. Все чаще и чаще на встречах с педагогами, во время совещаний с педагогическими работниками, в письмах ко мне и коллегам поступают обращения о том, что так выходит, что педагоги у нас в уязвимом положении и никак не защищены. Более того, этот вопрос поднимают даже родители», — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она добавила, что законопроект будет тщательно прорабатываться с привлечением педагогов, родителей и учеников.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил о запрете пользоваться мобильными телефонами во время уроков с нового учебного года.