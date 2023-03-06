В ФСБ назвали организатора теракта в Брянской области

В ФСБ РФ заявили, что основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» Денис Капустин является организатором теракта в Брянской области 2 марта, передает РИА Новости.

«Несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе ребенка, а также занимались мародерством», — отметили в ФСБ.

Кроме того, в спецслужбах подчеркнули, что преступники «грабили местных жителей», затем «запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения».

Ранее местный житель Сергей Бондаренко, друг Леонида Голованова, погибшего при нападении украинских диверсантов водителя автомобиля, перевозившего детей, сообщил, что детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, которая обстреляла автомобиль одного из местных жителей. В результате атаки погибли два человека. 3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.