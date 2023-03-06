Эндокринолог объяснила, почему у мужчин может расти грудь

Употребление алкоголя негативно сказывается как на здоровье человека, так и на его внешности. У мужчины при злоупотреблении может вырасти грудь, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова радио Sputnik

Мужской гормон тестостерон под влиянием определенного фермента может трансформироваться в женский гормон эстрадиол. Это происходит при регулярном употреблении спиртных напитков.

«Все алкогольные продукты повышают активность фермента, который конвертирует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол, как у мужчин, так и у женщин», — уточнила Павлова. По ее словам, этот фермент называется ароматаза.

Особенно пагубно на внешности мужчин сказывается употребление пива, подчеркнула медик.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации заявила о необходимости скорректировать требования к показу рекламы алкогольной продукции, которая распространяется на телевидении и по радио.