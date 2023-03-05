В аэропорту Шереметьево нашли кошку, убежавшую из московской квартиры полгода назад

Хозяева случайно нашли в аэропорту Шереметьево свою кошку, исчезнувшую полгода назад из их квартиры, сообщается в Telegram-канале Baza.

В августе 2022 года кошка Соня вышла из своей московской квартиры в подъезд, после этого она пропала. Хозяева искали ее вблизи дома, однако им так и не удалось найти следов питомца.

Спустя полгода в одном из Telegram-каналов хозяева увидели видео, на кадрах которого была кошка, сидящая в аэропорту Шереметьево. Владельцы сразу узнали свою Соню. Как оказалось, кошка ушла от дома почти на 30 км.

Хозяева связались с сотрудниками аэропорта, которые рассказали, что кошка появилась у них давно. Чаще всего ее видят в терминале B и на парковке. Тогда владельцы обратились в полицию. Они надеются, что в ближайшее время их кошку найдут и вернут домой.

Ранее в США кошка, пропавшая 9 лет назад, воссоединилась со своей хозяйкой.