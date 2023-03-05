В полиции Греции заявили, что на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских

Руководство полиции Греции сообщило, что в результате нападения на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских, передает РИА Новости.

Там указали, что удалось арестовать только пятерых участников беспорядков.

В полиции проинформировали, что в городе по инициативе различных профсоюзов и организаций на площади Синтагма недалеко от парламента состоялись митинг и марш протеста, в котором приняли участие около 10 тыс. человек из-за железнодорожной катастрофы в Темпи.

«Группа численностью более 200 человек, которая находилась внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала сотрудников полиции кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, которые находились в конце демонстрации на улице Панепистимиу, нападали на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам», — отмечается в публикации.

Отмечается, что полицейские задержали шесть человек, из которых пять были арестованы.

«В результате нападений пострадали семеро полицейских. Они были доставлены в 401-й военный госпиталь Афин», — указали в полиции.

По данным СМИ, на площадь Синтагма возле парламента пришли от 10 до 15 тыс. человек, потребовав объективного расследования железнодорожной катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Афинах на митинге в связи с аварией поездов силовики применили слезоточивый газ.