Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В полиции Греции заявили, что на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских

Руководство полиции Греции сообщило, что в результате нападения на митинге в Афинах пострадали семеро полицейских, передает РИА Новости.

Там указали, что удалось арестовать только пятерых участников беспорядков.

В полиции проинформировали, что в городе по инициативе различных профсоюзов и организаций на площади Синтагма недалеко от парламента состоялись митинг и марш протеста, в котором приняли участие около 10 тыс. человек из-за железнодорожной катастрофы в Темпи.

«Группа численностью более 200 человек, которая находилась внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала сотрудников полиции кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, которые находились в конце демонстрации на улице Панепистимиу, нападали на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам», — отмечается в публикации.

Отмечается, что полицейские задержали шесть человек, из которых пять были арестованы.

«В результате нападений пострадали семеро полицейских. Они были доставлены в 401-й военный госпиталь Афин», — указали в полиции.

По данным СМИ, на площадь Синтагма возле парламента пришли от 10 до 15 тыс. человек, потребовав объективного расследования железнодорожной катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Афинах на митинге в связи с аварией поездов силовики применили слезоточивый газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть