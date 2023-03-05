Подруги-москвички подозревают, что в Турции их накачали наркотиками и изнасиловали

Отдыхавшие в Турции подруги-москвички обвинили сотрудника отеля и его друга в изнасиловании, сообщается в Telegram-канале Mash.

Подруги работают официантками в дорогом ресторане Москвы. Вместе они решили поехать в отпуск в Турцию. Там девушки захотели посетить ночной клуб и спросили у сотрудника отеля, куда им лучше пойти. Тогда молодой человек пообещал вместе с другом организовать отдых и обеспечить москвичкам безопасность. Девушки согласились и отправились вместе с новыми знакомыми в клуб.

В заведении москвички выпили коктейли и потеряли сознание. Что происходило дальше, девушки помнят смутно.

Подруги вернулись в Москву, они никому не рассказывали о произошедшем. Однако родители надавили на них, чтобы узнать, почему девушки не отвечали на звонки два дня.

Потерпевшие написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в коктейли девушкам подсыпали наркотики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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