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В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Глава Минздрава ДНР: в Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

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Глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения извлекли пулю из работающего сердца. Об этом он сообщил РИА Новости.

Операция проводилась на 36-летнем пациенте с осколочным ранением. Врачи прооперировали раненого в условиях работающего сердца и извлекли пулю, сейчас он идет на поправку, отметил Гарцев.

Ранее в Тюменскую клинику обратилась пациентка из Тобольска со сложным диагнозом: в полости матки у женщины были выявлены более 30 мелких миом.

Молодая женщина жаловалась на боли в области живота, он сильно увеличился в размерах, пациентку беспокоили постоянная слабость, головные боли и усталость. После обследования в Тобольске медики поставили ей диагноз многоузловая миома матки и посоветовали полностью удалить орган, однако такой вердикт лишил бы пациентку возможности стать матерью. Женщина обратилась к медикам в Тюмень.

Операция прошла успешно, спустя несколько дней женщина была выписана из больницы, врачам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки.

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