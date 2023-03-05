В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения извлекли пулю из работающего сердца. Об этом он сообщил РИА Новости.

Операция проводилась на 36-летнем пациенте с осколочным ранением. Врачи прооперировали раненого в условиях работающего сердца и извлекли пулю, сейчас он идет на поправку, отметил Гарцев.

Ранее в Тюменскую клинику обратилась пациентка из Тобольска со сложным диагнозом: в полости матки у женщины были выявлены более 30 мелких миом.

Молодая женщина жаловалась на боли в области живота, он сильно увеличился в размерах, пациентку беспокоили постоянная слабость, головные боли и усталость. После обследования в Тобольске медики поставили ей диагноз многоузловая миома матки и посоветовали полностью удалить орган, однако такой вердикт лишил бы пациентку возможности стать матерью. Женщина обратилась к медикам в Тюмень.

Операция прошла успешно, спустя несколько дней женщина была выписана из больницы, врачам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки.