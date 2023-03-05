Delfi: со здания вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке

Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге демонтировали надпись на русском языке. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на Министерство сообщения Латвии.

«4 марта со здания Рижского Центрального вокзала была снята надпись на русском языке. Теперь название вокзала будет обозначено только на латышском и английском языках», — отмечается в публикации.

Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс заявил, что это акция является «символическим и значимым моментом», так как, по его мнению, надпись с названием вокзала на русском языке на протяжении многих лет не имела «практического значения», это сохраняло лишь «дыхание советской эпохи в самом сердце столицы».

Ранее сейм Латвии в первом чтении одобрил изменения в закон о предвыборной агитации, которыми планируется установить обязанность проводить предвыборную агитацию только на латышском языке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.