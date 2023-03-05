Бывшего вице-губернатора Ленобласти задержали по подозрению во взяточничестве

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Ленинградской области сообщило о задержании бывшего вице-губернатора региона по подозрению в получении взяток.

По данным следствия, задержанный получил не менее 8,5 млн рублей в виде взяток.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В пресс-службе губернатора Ленобласти заявили, что речь идет о Михаиле Москвине.

В 2012-2015 годах Москвин занимал должность председателя комитета госстроительного надзора и госэкспертизы Ленобласти, затем с 2015 года был вице-губернатором области по строительству.

Пост главы представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве России занял в 2021 году, ушел в отставку — в 2022-м.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН для местных чиновников.