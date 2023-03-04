С упаковки шоколада Toblerone исчезнет изображение швейцарской горы Маттерхорн

Транснациональная компания-производитель продуктов питания Mondelez заявила, что уберет с обертки шоколада Toblerone изображение горы Маттерхорн в Швейцарии. Об этом пишет газета Aargauer Zeitung.

По данным компании, это связано с тем, что с июля 2023 года шоколад также будет производиться в Словакии. А согласно местному законодательству, шоколад, приготовленный за рубежом, не может называться швейцарским, следовательно, швейцарские национальные символы больше не допускаются.

Однако Toblerone не полностью отказался от узнаваемой картинки.

«Редизайн упаковки представляет модернизированное и упрощенное изображение горы, которое соответствует геометрической треугольной эстетике [упаковки]», — рассказали в Mondelez.

Ранее швейцарская компания Lindt & Sprüngli AG заявила о скором уходе с российского рынка.