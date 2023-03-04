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В Екатеринбурге похитили молодого человека и его брата-подростка, чтобы забрать долг

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Екатеринбурге четверо молодых людей похитили 21-летнего местного жителя и его 17-летнего брата из-за долга, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, днем 3 марта 2023 года местная жительница увидела, что неизвестные подбежали к молодому человеку на Донбасской улице, посадили его в автомобиль и увезли. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали транспортное средство. Внутри находились четверо молодых людей 22, 21 и 17 лет, а также двое заложников — 21-летний местный житель и его 17-летний брат.

Потерпевший рассказал, что четверо злоумышленников схватили их с братом. Они избили подростка и затащили их в машину. Неизвестные требовали от его младшего брата деньги, которые он якобы им должен. Внутри автомобиля злоумышленники забрали банковские карты похищенных, после чело повезли их к нотариусу.

17-летний студент колледжа признался, что с января 2023 года предоставлял своему знакомому банковские карты, найденные в социальных сетях. Он предлагал владельцам часть денег. Через какое-то время собственники обналичили поступившие на счета средства, так как обещанные им деньги выплачены не были.

Ранее двое мужчин, вооруженных пистолетом и битой, похитили девушку на улице Красноярска.

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