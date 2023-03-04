Могильщик выложил в соцсети видео своего разговора с мертвым мужчиной и издевками над ним

Во Владивостоке могильщик снимает на камеру мертвых людей, прежде чем закопать тела, после чего выкладывает видео в социальные сети, сообщается в Telegram-канале Mash.

Бывший боксер Андрей Эйделькинд, проживающий во Владивостоке, устроился работать могильщиком в МУПВ «Некрополь». Прежде чем закапывать тела, он открывал крышку гроба, снимал мертвых людей, разговаривал с ними и смеялся. Затем мужчина выкладывал видео в социальные сети.

В очередной раз Андрей Эйделькинд собирался закопать гроб, который доставил на место захоронения на машине. Могильщик отодвинул деревянную крышку и попросил погибшего вылезти. На кадрах видно, что на мертвом мужчине не было одежды, а его рука была перебинтована. Андрей Эйделькин назвал погибшего арестантом.

Ролик распространился по интернету, вызвав испуг людей, которые не понимают, почему этого человека взяли на работу в муниципальное предприятие города.

Ранее морскую свинку убили и расчленили на уроке биологии в частной школе в Алматы.