В Международный комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля пришло порядка 50 тыс. запросов на поиск близких в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МККК в Киеве Ашила Депре.

Он указал, что сохранение семейных связей во время конфликтов — одна из главных задач данного комитета с момента его основания.

«И в случае с этим конкретным международным конфликтом мы создали бюро нашего центрального агентства по розыску. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны», — сказал Депре.

Он отметил, что люди, у которых в результате конфликта без вести пропали родные или близкие, могут связаться с МККК.

«И тогда мы видим в нашей системе на основе информации, которую мы получаем от сторон конфликта, например, о пленных, о пропавших без вести, есть ли у нас данные о том или ином человеке. Так что это, по сути, система, существовавшая более сотни лет», — заявил Депре.

По его словам, с тех пор как в начале марта прошлого года было создано специальное бюро центрального агентства по розыску, в МККК поступило около 50 тыс. запросов.

«У нас есть команда в Женеве, которая управляет кол-центром, куда могут позвонить родственники людей, чьи близкие пропали без вести. Обычно они получают около 800 звонков в день», — продолжил Депре.

Он добавил, что с момента основания бюро МККК представлял информацию близким по обе стороны конфликта около 4 тыс. раз. У бюро есть офисы в Москве и Киеве.

МККК был создан в феврале 1863 года.

Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший заявил, что США и Евросоюз не могут больше скрывать «реальное положение дел» в рядах ВСУ. По его словам, американские медиа и Белый дом «до рвоты твердят», что Украина побеждает Россию, однако «факты на поле боя» не соответствуют этим заявлениям.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.