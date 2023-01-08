Baza: в Перми самолет не смог взлететь из-за заснеженной полосы

Самолету российской авиакомпании «Победа», по предварительным данным, не удалось вылететь из Перми в Москву из-за заснеженной полосы в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как утверждают в издании, пассажирский самолет, готовившийся к началу рейса, застрял в сугробах.

«Сначала рейс переносили из-за погоды, но когда все же решили лететь, лайнер не смог даже доехать до самой ВПП...» — передает Baza.

Вскоре самолет занесло из-за ухудшившейся погоды и он застрял в снегу.

В результате людей, готовящихся лететь в столицу, вывели из самолета и попросили пока оставаться в пермской авиагавани до разрешения ситуации.

Информации, когда самолет сможет направиться в Москву, пока нет.

Ранее около 100 россиян не смогли вылететь из Ирана из-за поломки самолета.

Также прошлым летом более 400 российских туристов не могли покинуть Шарм-эль-Шейх из-за поломки самолета.