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В ДТП на востоке Китая погибли 17 человек, еще 22 пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия в китайской провинции Цзянси на востоке страны погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на местные власти.

«По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате ДТП в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси», — информирует телеканал.

По данным властей, пострадавших доставили в больницу. В данный момент проводится расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив.

До этого сообщалось, что на платной скоростной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области произошли четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых в общей сложности столкнулись 11 автомобилей. В ДТП пострадала женщина 1991 года рождения.

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