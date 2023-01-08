Мэрия Хасавюрта: число пострадавших при взрыве газа в жилом доме возросло до пяти

Руководитель пресс-службы администрации Хасавюрта Нажиюлла Абдулаев сообщил, что в результате взрыва газа в жилом доме, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом он рассказал ТАСС.

Абдулаев уточнил, что двое из пострадавших госпитализированы.

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у главы города», — сказал он.

Ранее ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в жилом доме в Хасавюрте ликвидировано открытое горение, которое началось после взрыва газа. По информации МЧС, пожар удалось локализовать в 2:55.

Отмечается, что к ликвидации последствий инцидента были привлечены 28 человек и девять единиц техники. Причины взрыва уточняются.

Взрыв произошел в пристроенном к пятиэтажному дому строении. Сообщение о взрыве поступило по системе 112 в 02:35.