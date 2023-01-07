Правительство ЛНР сообщило о ликвидации возгорания на газопроводе в Лутугино

Сотрудники «Луганскгаза» ликвидировали возгорание, которое произошло 7 января на газопроводе в городе Лутугино в Луганской народной республике. На данный момент от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Как отметили в правительстве республики, вечером 7 января в Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием.

«В настоящий момент специалисты ГУП «Луганскгаз» ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в г. Лутугино путем перекрытия задвижки», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что в ближайшее время сотрудники предприятия приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва.

Ранее компания «Луганскгаз» сообщала, что в результате взрыва на газопроводе без газа остались примерно 11 тыс. абонентов.