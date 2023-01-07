В Париже началась манифестация «желтых жилетов», протестующих против инфляции

В Париже началась манифестация движения «желтых жилетов», протестующих против инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, колонна протестующих двинулась в 14:30 по местному времени от площади Бретей в 7-м округе французской столицы в направлении бульвара Берси в 12-м округе. Со всех сторон протестующих сдерживают жандармы и полицейские.

По оценке корреспондента агентства, в манифестации участвуют тысячи человек. Все они недовольны ростом инфляции в стране и пенсионной реформой. Также протестующие недовольны тем, что правительство применило статью 49.3 конституции. Она позволяет принимать законы без обсуждения в парламенте.

Одна из сторонниц движения рассказала, что бедные слои населения во Франции находятся в бедственном положении: они не могут позволить себе лечение, качественное питание и оплату счетов за электроэнергию.

Ранее издание Die Welt писало, что в Германии могут начаться протесты из-за экономической нестабильности.