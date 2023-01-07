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Греческий министр Теодорикакос анонсировал строительство забора вдоль границы с Турцией

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Giannis Papanikos/AP

Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос заявил о возведении забора вдоль сухопутной границы с Турцией по реке Эврос. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, общая длина сухопутной границы составит примерно 200 км, а 37,5 км уже построено.

«Есть немедленное решение строительства первых 35 км в центральной части с бюджетом в 100 млн евро», — сказал министр.

30 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что в НАТО должны озаботиться военными угрозами Турции в адрес Греции из-за законного права Афин о расширении своих территориальных вод до 12 морских миль.

Так он ответил на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не допустит расширения Грецией границы территориальных вод в Эгейском море.

До этого МИД Турции предостерег Грецию от попыток расширения границ в Эгейском море.

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