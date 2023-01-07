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Житель Ташкента шесть раз пырнул ножом работника пекарни из-за спора о рецепте самсы

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Искандар Аминов/РИА Новости

В Узбекистане 35-летний местный житель изрезал ножом сотрудника пекарни из-за спора о правильном рецепте самсы. Об этом сообщает Telegram-канал Ташкентских городских судов.

Инцидент произошел рядом с ларьком с выпечкой в Яшнабадском районе. Установлено, что в день происшествия фигурант дела распивал алкоголь с продавцом самсы. Во время застолья между мужчинами разразился конфликт: собутыльники не могли решить, чей рецепт самсы правильнее.

Во время выяснения отношений узбекистанец схватил нож и нанес им сотруднику пекарни шесть ударов. После этого мужчина бросил оружие и скрылся. Благодаря своевременной помощи врачей пострадавшего удалось спасти.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. В итоге мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что петербуржец ударил водителя ножом за неправильную парковку.

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