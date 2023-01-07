Патриарх Кирилл рассказал, что погибшего в ходе СВО протоиерея обстреляли специально

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл информировал, что за погибшим в зоне специальной военной операции в прошлом году протоиереем Михаилом Васильевым активно вели наблюдение. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 1».

По словам главы Русской православной церкви, целью обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был именно Васильев.

«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить. Каждый священник, который находится в районе боевых действий, сознает, что он является легкой и вожделенной целью...» — подчеркнул священнослужитель.

Как добавил патриарх Московский, несмотря на возникающие угрозы в зоне проведения спецоперации, священнослужители не покидают ее.

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб 6 ноября 2022 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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