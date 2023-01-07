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Синоптики: в Москве ночь на 7 января стала самой холодной с начала зимы

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В Москве второй день подряд наблюдается самая холодная ночь с начала зимы. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, к 6.00 в субботу, 7 января, в городе похолодало до -23,4°С.

«Влияние антициклона на погоду столичного региона продолжает усиливаться, что приводит к дальнейшему понижению температуры», — подчеркнули синоптики.

До этого самой холодной за календарную зиму становилась ночь на пятницу, 6 января. Тогда на столбиках термометров москвичей было до -23°С.

Метеоспециалисты отметили, что морозы на территории Московской области приблизились к отметке в -30°С.

Не исключается, что в течение нескольких часов морозы в Москве немного окрепнут.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что штормовое предупреждение объявлено в регионах ЦФО из-за морозов до 35°С.

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