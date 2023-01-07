У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северо-западу от города Измир с населением около 2,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

4 января в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,1 на востоке Камчатки. Очаг землетрясения залегал в 143 км к востоку от села Мильково, близ вулкана Кроноцкая сопка.

1 января в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Рио-Делл. Очаг залегал на глубине 27,8 километра.