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В Твери завели дело из-за отсутствия воды и отопления в домах Заволжского района

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Reuters

После сообщения в СМИ об отсутствии воды и отопления в домах Заволжского района Твери с 4 по 6 января было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональный СК РФ.

В сообщении говорится, что по сообщению медиа об отсутствии теплоснабжения и воды в домах Заволжского района в условиях низкой температуры на улице возбуждено уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)».

По версии следствия, с 4 по 6 января в Заволжском районе города произошла авария, из-за чего прекратилась подача отопления и горячей воды в жилые дома в районе улиц 2-я Красина и Луначарского. Уточняется, что ресурсоснабжающая организация не провела надлежащий ремонт тепловых сетей с последующим проведением испытаний трубопроводов на прочность и плотность, а также не выполнила условия готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 года.

10 декабря в Челябинске аварийное общежитие, в котором разобрали стену, затопило кипятком.

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